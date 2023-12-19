رئيس مجلس السيادة السودانى يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بولاية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:30 مساءً - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفياً من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، الذي توجه للرئيس بالتهنئة على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتوليه لفترة جديدة، متمنياً لمصر المزيد من التقدم والازدهار، ومشدداً على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين،

ومن جانبه، ثمن الرئيس اللفتة الكريمة من رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكداً حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.