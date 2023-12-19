الرئيس السيسى يؤكد للمرشحين بانتخابات الرئاسة تقديره لأدائهم السياسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، المرشحين الذين خاضوا انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وهم: حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، و فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء شهد ترحيب الرئيس بالمرشحين، مؤكداً تقديره لأدائهم السياسي خلال العملية الانتخابية، على النحو الذي يثري التعددية والتنوع في المشهد السياسي والديمقراطي المصري، ومشيراً إلى أن النجاح الحقيقي لمصر كلها تمثل في مستويات المشاركة العالية وغير المسبوقة من المواطنين في الانتخابات، بما عكس وعي الشعب المصري العظيم بمسئوليته الوطنية.

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية

الرئيس السيسى يستقبل حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة بقصر الاتحادية