"الشورى البحرينى": فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة يعكس الثقة فى كفاءاته وإسهاماته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - أكد رئيس مجلس الشورى البحرينى على بن صالح الصالح، أن إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصرى فى كفاءاته وإسهاماته، والدور الكبير الذى يقوم به فى استدامة نهضة ونماء مصر.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال التهنئة التى تقدم بها الصالح، إلى المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة فوز الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه، وبالنجاح الكبير الذى حققته مصر في الانتخابات الرئاسية، وما شهدته من إقبال كبيرٍ على المشاركة في التصويت، بما يعكس الأسس الديمقراطية التي تمتاز به مصر.

وأعرب الصالح عن خالص التمنيات للرئيس السيسي، بكل التوفيق والسداد في خدمة مصر، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الجمهورية، داعيًا المولى (عزَّ وجل) أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وأن تحقق مصر وشعبها كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي ونهضة في ظل قيادته.

كما هنأ الصالح، سفيرة مصر لدى المملكة ريهام عبدالحميد محمود خليلن بهذه المناسبة.