حملة حازم عمر: لقاء الرئيس السيسى مرشحى الرئاسة بداية لدور أكبر للأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:31 مساءً - أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمرشحي الرئاسة يستكمل التعبير عن الشكل الحضاري الذي صدره المصريون خلال فترة الانتخابات الرئاسية والتصويت بنسبة غير مسبوقة في صناديق الانتخاب، مشددا أن هذا اللقاء يعبر بشكل كبير عن أن هذه الانتخابات كانت منافسة على خدمة الوطن.

وأشار إلى أن اللقاء يعكس تقدير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لما بذله الآخرون من مجهود وتقديم رؤى وأفكار تؤكد أن هذا التنافس كان في صالح الدولة المصرية، موضحا أن هذا اللقاء المقدر والمثمن للغاية بما يصدر من صورة جيدة لمصر أمام العالم أجمع، فهو يمثل بداية لتنمية سياسية ودور أكبر لفاعلية الأحزاب في ظل مناخ سياسي منضبط يتم فيه عرض الرؤى والأفكار من خلال حوار سياسي راقي ورصين للوصول للأفضل.