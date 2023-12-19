حملة عبد السند يمامة: لقاء الرئيس السيسي مرشحي الرئاسة رسالة بأن الهدف مصلحة الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - قال عصام الصباحي، مدير الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمرشحي الرئاسة الذين خاضوا المعركة الانتخابية بكل نزاهة، رسالة هامة من الرئيس بأن الشعب المصري على قلب رجل واحد وأن الهدف الأسمى لكافة المرشحين الأربعة الذين تنافسوا في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، كان إعلاء مصلحة الوطن دون النظر لأية مصالح أخري.

ووجه عصام الصباحي، رسالة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، والمنافسة الشريفة التى خاضها حزب الوفد في انتخابات الرئاسة 2024، قائلاً:" الف مبروك الفوز ..ربنا يقويك المسؤولية كبيرة في ظل التحديات والمخاطر التى تحيط بمصر من كافة الاتجاهات..الشعب المصري حمل على عاتقك مسؤولية كبرى لانك قادر على حملها ".

وأشار الصباحى، إلى أن مجرد مشاركة حزب الوفد في هذا الاستحقاق الانتخابي التاريخي، يعد نجاحا كبيرا واختبارا حقيقيا لدور الأحزاب السياسية في التواصل مع الجماهير، مؤكدا: " لايهمنا الترتيب في النتيجة بقدر المكاسب التى حصدها الوفد من المنافسة على أكبر منصب في الدولة، وبدون خوض هذا السباق الهام لتحول الوفد إلى ذكرى في أذهان المصريين ".

وأكد "الصباحي"قائلا:" حزب الوفد نجح في حصد أصوات في هذه المعركة الانتخابية، ونجح أيضا في العودة إلى كل بيت مصري مثلما كان في الماضي ".