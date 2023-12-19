الرئيس التونسي يهنىء الرئيس السيسى بإعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي توجه بالتهنئة للسيد الرئيس على اعادة انتخاب سيادته رئيساً لمصر، مؤكداً حرص تونس على استمرار التعاون مع مصر في كافة المجالات في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين، ومن جانبه توجه السيد الرئيس بالشكر لأخيه الرئيس التونسي، مؤكداً حرص مصر على مواصلة العمل لزيادة التعاون والتنسيق والتشاور بين البلدين، بما يتسق مع العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين. كما تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع الإقليمية.