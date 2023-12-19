وزير الدفاع اليونانى يهنئ الرئيس السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - قدم وزيرالدفاع اليونانى نيكولاوس ديندياس، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية 2024 .

وقال وزيرالدفاع اليونانى، في تغريدة له على منصة "تويتر" (اكس حاليا ) اليوم : عبرت عن تهانينا بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأكدت على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين اليونان ومصر من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك خلال زيارتي الرسمية لمصر اليوم والتي شهدت لقائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".