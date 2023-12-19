ريم خلف تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - تقدمت ريم خلف سيدة الأعمال بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 لفوز سيادته بمنصب رئيس الجمهورية وتوليه ولاية رئاسية جديدة، مؤكدة أن الشعب المصري الواعي جدد الثقة في الرئيس لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ أكثر من ١٠ سنوات.

وأكدت سيدة الأعمال، أن مشاركة الشعب المصري الكبيرة في الانتخابات الرئاسية بجميع فئاته أكد للعالم وقوفه خلف قائده داعما لمسيرته نحو إرساء قواعد الأمن والاستقرار ودعم جهود الحفاظ على ما تم من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة تخدم الوطن والمواطن وتدعم مشروع بناء الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له.

وتوجهت سيدة الأعمال، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعينه على المسئولية الكبيرة خلال المرحلة القادمة ، وأن تستمر مسيرة العطاء والتنمية بما يحقق الخير والرخاء للبلاد .