الحركة الوطنية: الفترة المقبلة تشهد المزيد من فتح المجال العام أمام الديمقراطية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:35 مساءً - قال اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الدولة المصرية تعيش فترة جديدة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل أجواء ديمقراطية ومناخ مليء بالأمل والطموح وخاصة في المشهد السياسي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الاحتواء وفتح المجال العام أمام الديمقراطية لمزيد من المشاركة الفاعلة.

وأوضح علي أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية اليوم يبرهن أهمية الزخم السياسي واهتمام الرئيس بالتعاون مع الجميع وفتحه الطريق أمام الكل للعمل من أجل الوطن، مشيرا إلى أننا نعيش زخما سياسيا غير مسبوق في تاريخ مصر، والسنوات القادمة ستشهد تغيرا كبيرا في السياسية المصرية في ظل وجود كوارد سياسية مؤهلة بشكل احترافي.