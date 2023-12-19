نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين المصريين: سنلاحق الكيان الصهيوني أمام الجنائية الدولية بشأن جرائمه بحق الزملاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي، إن الشعب الفلسطيني يتعرّض لعملية إبادة وجرائم حرب، حتى أصبحنا أمام 96 صحفيًا، استشهدوا خلال الحرب على غزة، وتم استهداف أسرهم وأبنائهم، بما يفوق أكبر عدد مُسجّل لمقتل للصحفيين خلال أي حرب سبقت، سواءً الحرب العالمية الثانية أو الحرب الفيتنامية.

وقال خلال مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، ضمن فعّاليات يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني، أن النقابة كانت قد بدأت جهودًا للتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد الدولي للصحفيين؛ لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: “نتحرّك سويًا لمحاكمة من يستهدفون الصحفيين الفلسطينيين، وقد خاطبنا المؤسسات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم، بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتم الاستعانة بمحامين مصريين مختصين، للترافع أمام الجنائية الدولية”.