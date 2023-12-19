نقيب الصحفيين: الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 07:38 مساءً - أكد خالد البلشى نقيب الصحفيين، أن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة وجرائم حرب، مضيفا أننا أمام 96 صحفيا استشهدوا خلال الحرب على غزة وأنه تم استهداف أسرهم وأبنائهم، بما يفوق أكبر عدد مسجل لاستهداف الصحفيين خلال أي حرب سبقت سواء الحرب العالمية الثانية أو الحرب الفيتنامية.

وأضاف خالد البلشى خلال كلمة له فى المؤتمر الصحفى الذى تنظمه نقابة الصحفيين المصريين تحت عنوان:" يوم مع الصحافة الفلسطينية"، أن النقابة تنظم يوما للتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، متابعا:"وسوف نستعرض جهود التنسيق بين نقابة الصحفيين المصريين ونقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين لمحاكمة جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن العدو الصهيوني استحدث ديكتاتورية الخوارزمات لمنع نشر الرواية الفلسطينية إلا أن الصحفيين في فلسطين صمدوا أمام ذلك واظهروا الحقيقة للعالم كله بما لاقى أثر. وتابع خالد البلشى :"نتحرك سويا لمحاكمة من يستهدفون الصحفيين الفلسطينيين، وقد خاطبنا المؤسسات الدولية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم بالشراكة مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين والاتحاد الدولي للصحفيين، وتم الاستعانة بمحامين مصريين مختصين يالترافع أمام الجنائية الدولية".