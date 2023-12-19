نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب الصحفيين الفلسطينيين: لدينا 1200 زميل دُمرت منازلهم.. وبعضهم بُترت أعضاؤه جرّاء الحرب على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال ناصر ابوبكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إن فلسطين فقدت 100 صحفيًا منذ بداية الحرب على غزة، وأبرزهم المصور سامر ابودقة صحفي قناة الجزيرة، والذي كان صحفيًا متميّزًا، يتمتّع بقدرات مهنية خارقة، وخسارته هي خسارة لكل الجسم الصحفي الفلسطيني، لافتًا إلى معرفته به على المستوى الإنساني؛ حيث كان حريصًا على مساعدة زملائه الصحفيين، ممن فقدوا منازلهم خلال الحرب، وكان حريصًا على توفير كل الدعم لهم، من غذاء ودواء ومسكن، ويتواصل مع النقابة، من أجل استمرار التغطية والعمل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظّمته النقابة اليوم، ضمن فعّاليات يوم تضامني مع الشعب الفلسطيني، أن نحو 140 زميلًا صحفيًا مُصابًا، بعضهم بُترت أعضاؤه، وهناك العديد منهم فقد قدمه، بالإضافة إلى 66 مؤسسة إعلامية تم تدميرها في القطاع بشكل كامل، وهو ما سيتم إعلان تفاصيله خلال أيام، وأيضًا 22 إذاعة محلية، بالتالي لا توجد إذاعة تعمل الآن في غزة.

وتابع: "عدد الذين فقدناهم من عائلات الصحفيين أكثر من 350، في محاولة لمعاقبتهم على دورهم، بالتالي استهداف عائلاتهم، ونحو 1200 صحفي دُمرت منازلهم، وأصبحوا بلا مأوى".

ووجّه "ابوبكر" التحية لنقابة الصحفيين المصريين، على انضمامها للاتحاد الدولي للصحفيين، مؤكدًا أن التاريخ سيُسجّل أن هذا المجلس هو من وضع مصر بكل إمكاناتها في مكانها الطبيعي، لتكون شريكًا أساسيًا في هذا المحفل الدولي الأبرز والأهم.