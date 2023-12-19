ممثل الصين بالأمم المتحدة: مصر بذلت جهودا جبارة للتخفيف المعاناة فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إنه اطلع على الكارثة الإنسانية فى قطاع غزة بشكل مباشر، مشددًا على أن مصر ودولا أخرى بذلت جهودا جبارة للتخفيف من المعاناة الإنسانية على الأرض، ولكن لا يزال هناك الكثير من الصعوبات.

وأضاف فى جلسة لمجلس الأمن بشأن التطورات الأوضاع فى قطاع غزة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية": "شعب غزة لا يحصل على المياه والكهرباء والوقود والأغذية، فهم يفتقرون إلى أساسيات الحياة، من ناحية أخرى، عدد كبير من الشاحنات المحملة بالمساعدات تنتظر فى طابور". وتابع: "هناك الكثير من الشحنات فى العريش لا يمكن إيصالها للمحتاجين، وما يقلقنا أكثر أنه بسبب قصف إسرائيل العشوائى، فإن شبكة الإغاثة الإنسانية التى تشمل عددا من وكالات الأمم المتحدة التى تعمل فى قطاع غزة وصلت إلى حافة الشلل ولا يمكن ضمان سلامة وأمن موظفى هذه الشبكة".