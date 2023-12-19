مفاجأة .. هالاند ودي بروين ودوكو خارج كأس العالم للأندية بسبب الإصابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"على خروج ثلاثي نجوم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، وكيفين دي بروين، وجيرمي دوكو من قائمة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023 بسبب الإصابة، على أن يتم تعويضهم بالثلاثي الشاب ماكس إيلاين ومحمدو سوسهو وميكا هاميلتون.

ويلتقي مانشستر سيتي حاليا مع أوراوا ريد دياموندز الياباني، بطل آسيا، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نصف نهائي المونديال، في البطولة التي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي: حراسة المرمى: إيدرسون/ الدفاع: والكر، أكانجي، ستونز ، آكي/ الوسط: رودري، كوفاسيتش، نونيز/ الهجوم: جريليش، بيرناردو سيلفا، فودين.

الفائز من مباراة اليوم سيتأهل إلى نهائي البطولة ليواجه فلومنينسي البرازيلي يوم الجمعة 22 ديسمبر فى الثامنة مساءً، أما الخاسر فسيلعب على المركز الثالث والرابع في نفس اليوم مع النادي الأهلي.السيتي ضد أوراوا



وتعد مشاركة مانشستر سيتي هي الأولى فى تاريخه بكأس العالم للأندية، حيث توج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في النسخة الماضية على حساب إنتر ميلان الإيطالي في النهائي، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا للفوز وخطف تذكرة العبور للمباراة النهائية وتوجيه تحذير للمنافسين، بصفته المرشح الأبرز لحصد اللقب، وتنص لوائح فيفا على أن يبدأ بطل أوروبا منافسات المونديال من الدور نصف النهائي مع بطل أمريكا الجنوبية.

ويعتمد بيب جوارديولا مدرب السيتي على العديد من النجوم خلال هذه المباراة، على رأسهم جوليان ألفاريز وجاك جريليش وبرناردو سيلفا ورودري، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة النجم الأول للفريق وهدافه النرويجي إيرلينج هالاند، رغم تواجده برفقة البلجيكي كيفين دي بروين ضمن قائمة الفريق.مانشستر سيتي



وفي المقابل، تعد هذه المرة الثالثة لفريق أوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا النسخة الماضية على حساب الهلال السعودي، بعد مشاركته عام 2007 الذي حصد فيه الميدالية البرونزية، بينما كانت الثانية عام 2017.

ونجح فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في حجز مقعده في نصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على كلوب ليون المكسيكي في ربع النهائي، بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي أقيم على أرضية معلب الأمير عبدالله الفيصل، ليضرب موعدًا ناريًا مع مانشستر سيتي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أوراوا الياباني، حيث يُدير محمد الهويش مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، ويساعده كل من خلف الشمري وياسر السلطان، ويتواجد النيوزيلندي كامبل كيرك كاوانا كحكم رابع.