"القاهرة الإخبارية": شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى لمنزلا فى دير البلح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بسقوط شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع.