نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية.. وزير التعليم يوجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع طرق الغش المختلفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، إجراءات كل مديرية لآلية إجراء امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي، وإعلام الطلاب بها مبكرا سواء بوكليت أو بالطريقة المعتادة مثل العام الماضي، مشددا على مديري المديريات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة.

امتحانات الشهادة الإعدادية

وشدد الوزير على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات ومواجهة أي أعمال غش.



وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالحضور مثمنا دورهم الإيجابي خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التي ضمت لجانًا انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلا عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس الجمهورية خلال هذه الفترة.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من الملفات الهامة، حيث شدد على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب، مشددا على أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس.