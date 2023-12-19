نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم: توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على منصاتنا وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كي يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

جاء ذلك خلال عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،؛ لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى الجمهورية، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفيما يتعلق بتسكين المعلمين الجدد الناجحين في “مسابقة ٣٠ ألف معلم- السنة الأولى”، أكد الوزير على أن كافة الإجراءات الخاصة بالمسابقة تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص، موجها بضرورة وضع ضوابط معلنة فى توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

وفي ذات الإطار، شدد الوزير على أهمية سرعة استقبال الوزارة لكافة الالتماسات التي تلقتها المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة تمهيدا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة أخرى لإجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

كما وجه الوزير بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

كما أشار الوزير إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤، والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانًا، وذلك للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.



جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومحسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم.