نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لربط الدائري الشمالي بالجنوبي.. محور عمرو بن العاص طريق مرورى حر للقضاء على التكدسات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد محور عمرو بن العاص الجديد، ثاني محور مرورى حر، وهو أحد المحاور العرضية الرابطة بين الدائري الشمالي والدائري الجنوبي بمحافظة الجيزة، وذلك بعد محور الفريق كمال عامر، وستدخل منه بعض القطاعات الخدمة خلال الفترة القادمة، مما سيحقق انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية، وذلك لفتح شرايين مرورية جديدة تقلل من المسافات وأزمنة الرحلات في محافظة الجيزة.

كما يحقق محور عمرو بن العاص الجديد، طفرة كبيرة في نقل الحركة المرورية من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري بالمريوطية في دقائق معدودة.

وتشمل القطاعات التي تم الانتهاء منها بمسار المحور ومؤهلة للسير كما يلي:

مطلع محور عمرو بن العاص باتجاه طريق المريوطية والطريق السياحي وكذلك مسار المحور من منطقة الإخلاص وحتى منزل المحور بشارع الشيخ أحمد نصر بالهرم.

ويربط محور عمرو بن العاص الجديد بين القوس الجنوبي للطريق الدائري، بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية، وكذلك القوس الشمالى للطريق الدائرى (بمنطقة منشأة البكارى)، بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية.

كما يشمل محور عمرو بن العاص الجديد، إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائرى، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كبارى 4.9 كم.

ويحقق المحور الجديد انسيابية في الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التي تعاني من تكدسات مرورية ودعم الحركة وتخفيف الضغط المروري على مناطق العروبة والمريوطية والهرم وفيصل والمطبعة والشوارع المتفرعة منهم.

حيث يتقاطع مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا").



محور عمرو بن العاص

محور عمرو بن العاص

محور عمرو بن العاص