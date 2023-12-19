نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: غلق كلي لمحور عمرو بن العاص غدا لتنفيذ عملية اختبار الأحمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن تنفيذ أعمال اختبار احمال محور عمرو بن العاص بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام تحديدًا أعلى شارع المحولات في المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا وذلك لتحقيق أعلى معايير السلامة.

وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص فى الاتجاه والمنطقة المشار إليهما وذلك لمدة (5) ساعات غدًا الأربعاء الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۰ ابتداء من الساعة ١٠ صباحًا وحتى الساعة ٢ عصرًا.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.