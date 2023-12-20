القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 10مليون جنيه متحصلة من أعمال غير مشروعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 12:36 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالقبض علي (رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع - مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية.

وقد تمكن اامتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة تقدر بحوالي 10 مليون جنيهاغير شرعية، خاصة بعد محاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية معه.