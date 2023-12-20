نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقد الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة الخميس المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جمعيتها العمومية العادية لعام 2023 وذلك في الحادية عشر صباح يوم الخميس المقبل الموافق 28 ديسمبر الحالي، ووجه الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة ورئيس الجمعية العمومية الدعوة إلى شركات السياحة أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي والذي يعقد بقاعة كونراد بفندق كونراد بكورنيش القاهرة الساعة الحادية عشر صباح الخميس المقبل.

وأكدت الدعوى أنه في حالة إذا لم يكتمل النصاب القانوني لصحة عقد الإجتماع وهو نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور يؤجل الاجتماع، لمدة ساعة واحدة لينعقد في تمام الساعة الثانية عشر مساء بنفس اليوم وبذات المكان.

وقد تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة أربعة بنود وهي عرض الميزانية العمومية والحساب الختامي للغرفة لعام 2022 / 2023 للفترة من 1/7/2022 وحتى 30/6/2023.

وتضمن البند الثاني عرض الموازنة التقديرية للغرفة عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/12/2023، وعن الفترة من 1/1/2024، وحتى 31/12/2024. وتضمن البند الثالث لجدول الأعمال تعيين وتحديد مكافأة مراجع أو أكثر للحسابات.، والبند الرابع النظر في التقرير السنوي للغرفة لعام 2023



ووضعت الغرفة بعض الضوابط القانونية والإدارية لحضور الاجتماع وتم إخطار الشركات بها.