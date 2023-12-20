نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مبادرة التدريب المنتهي بالتوظيف في جامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ندوة بعنوان: التدريب المنتهي بالتوظيف، للدكتور هشام فاروق مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، وأدار الندوة الدكتور هشام البحيري وذلك بحضور لفيف من الأساتذة والطلاب.

وخلال الندوة، قدم الدكتور هشام فاروق، عرض متكامل عن مبادرة رواد مصر الرقمية وهي مجانية بالكامل) لمدة 6 أشهر، وأشار إلى أن كليات التجارة مخصص لها عدد 17 برنامج من بين 67 برنامج في وزارة الاتصالات، لافتًا أن الوزارة تعتبر كليات التجارة من الكليات التي لها وزن كبير من ضمن 4 مجالات رئيسة للتدريب.

وأوضح مستشار وزير الاتصالات لشؤون التطوير التكنولوجي والمسؤول عن مبادرة رواد مصر الرقمية، استعداد وزارة الاتصالات لتوفير فرص توظيف لخريجي المبادرة، كما وعد بتوفير 8000 منحة بالمجان لجامعة القاهرة بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة للهيئة المعاونة في كلية التجارة.

جانب من اللقاء