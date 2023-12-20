رئيس وزراء اليابان يهنئ الرئيس السيسي ويؤكد على دور مصر فى استقرار المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:32 مساءً - بعث رئيس الوزراء، فوميو كيشيدا، برسالة تهنئة بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

ووفقا لبيان وزعته سفارة اليابان اليوم، تطرق رئيس الوزراء كيشيدا إلى أهمية دور مصر في استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا، ونقل توقعاته بشأن التعاون المستقبلي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والتعليم والثقافة، على أساس الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان، ومواصلة تطوير علاقات الصداقة بين البلدين.