نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة مياه الشرب بالجيزة تستضيف ورشة بعنوان الذكاء الاصطناعي واستخداماته بقطاع المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، ورشة عمل بعنوان”الذكاء الاصطناعي واستخداماته بقطاع المياه”، وتأتى هذه الورشة في إطار سعي الشركة القابضة، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، إلى مواكبة أحدث التقنيات والوسائل العالمية في مجال تشغيل وصيانة وإدارة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة الشركات التابعة، حيث تناول برنامج الورشة إلقاء الضوء على كيفية التشغيل الأمثل للمحطات باستخدام تطبيق أندرويد؛ تعزيزًا لتطبيق سياسة التحول الرقمي.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الذكاء الاصطناعي تقنية أساسية لمستقبل مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي لدية القدرة علي تحسين مراقبة جودة المياه في محطات المعالجة، وتحسين عمليات الصيانة الوقائية للمعدات، ويضمن تقديم افضل خدمة للمواطنين.

وأشار الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة تخطط لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أن استخدام التطبيقات له الأثر الكبير في التعامل مع منسوبات النيل المختلفة وضمان صول المياه إلى المأخذ.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن ورشة العمل تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة ٤٠ مهندسًا وكيميائيًا من شركات: مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمنيا وسوهاج، وشركتي مياه القاهرة والإسكندرية، ومحاضرين من الإدارة العامة لمأمونية المياه والصرف الصحي بالشركة القابضة.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين الشركات، الأمر الذي له بالغ الأثر في رفع الكفاءة وتطوير المهارات، وكذا تدريب العنصر البشري على أحدث البرامج التدريبية المتخصصة بما يعزز من تطبيق سياسة التحول الرقمي.