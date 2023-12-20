نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. غلق جزئي لشارع فيصل بالجيزة دون تعطيل للحركة المرورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال حفر وقطع عرضي لمد كابلات كهرباء (جهد (٦٦) لتحميل وتغذية محطة كهرباء محولات المنصورية الخاصة بالمتحف المصرى الكبير وتدعيم الشبكة القومية بمحيط منطقة ميدان الرماية.

وتشير محافظة الجيزة ان الامر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الملك فيصل بالاتجاهين تحديدًا أمام محطة وقود توتال علي ان تكون الاعمال علي مرحلتين بالتناوب في كل اتجاه دون تعطيل الحركة المرورية. وذلك لمدة (يومان) إبتداءً من يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۲ وحتى صباح يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۲۳ علي ان تكون الاعمال من الساعة ١٢ صباحًا حتي الساعة ٥ صباحا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني والوقوف علي الاعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لإزالة اي معوقات.

وتوضح محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصه بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم بالإضافة إلى أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.