متحف الحضارة يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل المتحف القومي للحضارة بالفساط، اليوم الأربعاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العصي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قام بإهداء سمو الشيخ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف، وذلك كهدية تذكارية مقدمة من المتحف.

فيما اصطحبهم الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وقدم لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وما يحتويه من كنوز تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

كما تضمنت الجولة المنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمصبغة الأثرية التى يعود تاريخها إلي العصر الفاطمي.

وفي نهاية الجولة، أعرب الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العصي عن سعادته بهذه الزيارة واعجابه بالمتحف كمنارة ثقافية شاهدة علي تفرد الحضارة المصرية على مر العصور، وذلك من خلال معروضاته التى تعبر عن الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهو ما يعكس تاريخًا من التسامح إمتازت به مصر على مر العصور ومازال متواصلا حتى الآن.

كما تحدث عن اعجابه بالموقع الفريد للمتحف، وما يضمه من قطع أثرية الفريدة، وخاصة معروضات قاعة العرض المركزى من بينهم «المحمل» الذى يرجع لعصر الخديوى عباس حلمى الثانى، وكسوة الكعبة الشريفة «باب التوبة» وهى آخر كسوة خرجت من مصر فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962م.