وزير التنمية المحلية يوجه بتنفيذ برنامج تدريبي لـ ٢٩ من مديرى إدارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 05:30 مساءً - في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر على أساس خطط محددة للتعامل مع الصرف الصحى والمخلفات الصلبة وجوانب قطاع المصرف الأخرى، بما يساهم فى تحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة على نطاق المصرف ، وتقديم كل ما يلزم لتعزيز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وأهمها توفير الحياة الكريمة لأبنائنا في الريف المصري.

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف حيث تم عقده خلال الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر الجاري بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لرفع كفاءة ٢٩ متدربا من مديرى إدارات المخلفات الصلبة في جميع المحافظات على كيفية تطبيق أدوات إدارة المخلفات الصلبة تمهيداً لتعميم التجارب والممارسات الجيدة في مجال إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر على مستوى الجمهورية ، موضحا أن الوزارة تشارك فى تنفيذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر بمكون المخلفات الصلبة.

و أكد اللواء هشام آمنة ان الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق أقصى استفادة من ممارسات وتجارب مشروع مصرف كتشنر فى ثلاث محافظات هي الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، لتطبيقها على باقى محافظات الجمهورية لاكتمال المنظومة وتحسينها ، مشيراً إلى أن المشروع يعمل بالتنسيق مع الاستراتيجية القومية لإدارة المخلفات فى القرى الواقعة بنطاق المصرف في المحافظات المشار إليها والبالغ عددها 182 قرية ، ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ، مع منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورة التدريبية جاءت بعنوان (مفاهيم وآليات وأدوات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة)، وقام بتنفيذها استشارى مشروع كتشنر لبناء القدرات بمحافظة الدقهلية ، كما تم الاستعانة بخريجى برنامج تدريب المدربين الذى نفذه المشروع بالمحافظة ، مشيرا إلى أن الدورة تهدف الى تبادل الخبرات بين جميع المحافظات حول آليات التطوير المؤسسى ومتطلبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، وكذا مناقشة اللائحة المالية لصندوق النظافة ، وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى" لإدارات المخلفات الصلبة وإدارات البيئة ، إضافة الى دراسة كميات وخصائص المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الدقهلية والتى تم من خلالها تحديد معدلات تولد المخلفات وخصائصها المختلفة فى المناطق الحضرية والشبه حضرية والريفية وكذلك تقييم كفاءة عمليات الجمع والمعالجة والتخلص منها للاستفادة منها في تعميم التجربة على كافة المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية الى أن المحتوى التدريبي للدورة ركز على التعريف بالإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ومراحلها المختلفة ، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية ، وماهي الترتيبات المؤسسية لإدارة المخلفات طبقاً للقانون، و عرض نتائج التطبيق على محافظة الدقهلية ، والكشف عن الأدوات التي تم إعدادها في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر والتي تتضمن أداة مراقبة مرافق المعالجة وأداة حساب التكاليف ، وأداة تقدير كميات وخصائص المخلفات ونتائج تطبيقها على محافظة الدقهلية بالإضافة إلى عرض أداة مؤشرات القياس الرئيسية ، لافتا الى أن الدورة تضمنت ايضاً التطرق الى التغيرات المناخية وارتباطها بإدارة المخلفات الصلبة ، وعرض تطبيقات GIS في إدارة المخلفات الصلبة ، وأدوات الحوكمة الذكية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، وكيفية الاستفادة من المشاركة المجتمعية وأهميتها لضمان استدامة المنظومة ، ورفع الوعى بخريطة الطريق خلال الفترة القادمة .