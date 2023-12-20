أخبار مصرية

الفريق أول محمـد زكي يلتقي وزير دفاع هولندا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق أول محمـد زكي يلتقي وزير دفاع هولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالسيدة كايسا أولو نجرن وزير دفاع هولندا والوفد المرافق لها الذى يزور مصر حاليًا.

تناول اللقاء سبل دعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، كما تم مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.    

وأعربت وزير دفاع هولندا عن تقديرها لدور القوات المسلحة المصرية في صون الاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكدةً حرص بلادها على تعزيز العلاقات المشتركة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة  لكلا البلدين والسفير الهولندي والملحق العسكري لدولة هولندا بالقاهرة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا