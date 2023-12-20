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مصطفى مدبولي: حققنا 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حرصت على تنفيذ برنامج الطروحات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة حققت 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة.

وأشار إلى حرص الدولة على الخبرات الدولية خلال تنفيذ برنامج الطروحات، مؤكدا التعاون مع مؤسسات دولية في هذا المسار.

برنامج الطروحات بالشراكة مع القطاع الخاص

ولفت إلى إجراء دراسات للتخارج من 50 شركة تابعة للدولة ضمن نفس البرنامج خلال الفترة المقبلة.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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