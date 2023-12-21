زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس السيسي على فوزه بولاية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:33 صباحاً - بعث زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رسالة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجاء في نص الرسالة بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أتقدم إليكم بالتهنئة بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية مصر العربية".

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي: "أعرب عن اقتناعي بأن علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ومصر سوف تستمر في التوسع والتطور في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين".