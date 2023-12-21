نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الخميس آخر خريف 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تم الكشف اليوم، الخميس 21 ديسمبر 2023، من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في الليلة الأخيرة من فصل الخريف لهذا العام.

وتبين أن الأحوال الجوية تختلف عن التوقعات المسبقة، حيث من المتوقع أن تزداد نشاطًا للرياح، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وهذا النشاط الرياحي قد يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية مرضى الصدر وحساسية الجيوب الأنفية بعدم الخروج من دون ارتداء كمامات في هذه المناطق المكشوفة.

أما بالنسبة للطقس خلال النهار، فمن المتوقع أن يكون لطيفًا في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع درجات حرارة معتدلة في جنوب سيناء وارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تكون الأجواء باردة خلال الليل في معظم المناطق.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض طفيف في درجات الحرارة في مختلف المناطق، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر. وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة.

أما حالة الطقس في اليوم الخميس، فمن المتوقع سيطرة السحب المتوسطة والعالية على مختلف مناطق البلاد، وتكون هذه السحب كثيفة في شمال غرب مصر ومتفرقة في باقي المناطق. وتتوقع هطول أمطار متفرقة وخفيفة على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى