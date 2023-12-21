وزارة العمل : لقاء مع شركاء إلحاق العمالة .. وتكريم فريق عمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة المنوفية قامت بتكريم فريق عملها القائم على تنظيم ملتقى التوظيف بالتعاون مع جامعة المنوفية ، وتقديم شهادات تقدير لهم ، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تقديراً لتفانيهم فى العمل وإخلاصهم والتى اسفرت عن نجاح فعاليات الملتقى وخروجه بشكل راقى ومشرف ومتابعة نتائجه لدعم وخدمة الشباب ، وذلك فى إطار خطة الوزارة وسياستها نحو توعية الشباب بالإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال والتى تنفذها من خلال مديريات العمل وأجهزتها فى المحافظات ، لإيجاد السبل نحو توفير فرص العمل اللائق والمناسب للشباب من الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى تحت إشراف الإدارة العام للتشغيل بالوزارة ..

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن ذلك ياتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة ، وتوعيتهم بالإقبال على العمل الحر وريادة الأعمال ، والتنسيق مع الجهات المهتمة لتوفير الدعم اللازم ، وتفعيل دور أجهزة المديريات في القيام بدورها لخدمة المواطنين ، وأضاف مدير المديرية انه قام بعمل اجتماع موسع مع شركات الحاق العمالة بالخارج فى نطاق المحافظة ، بحضور كلا من : عماد سعيد مدير اداره الرعاية ، ونيفين صبحى مدير التشغيل بالخارج ، ومديرى مناطق العمل ، وذلك فى إطار حرص المديرية بالمتابعة المستمرة لسوق العمل بالخارج واحتياجاته ورصد المشكلات التى تواجه هذه الشركات وحلها على الفور والتعاون بين الطرفين لصالح الشباب والسماع لاقترحاتهم ومتطلباتهم ، ومناقشة الضوابط القانونية للتراخيص وطريقة العمل والتعليمات المستحدثه فى هذا الشان ، كما استمع لمطالبهم ومقترحاتهم وذلك لتأهيل الشباب على العمل بالخارج وضرورة ندوات للتعريف بأهم القوانيين المنظمه للعمل فى الخارج .