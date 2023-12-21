وزارة العمل : ندوتين للتوعية تحت شعار ”انت أقوى من المخدرات” لعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة دمياط ، ندوتين للتوعية بعنوان " إنت أقوى من المخدارات " ، وذلك بفرعى جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد ودمياط ، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، للتعريف بالمخدرات وخطورتها ونتائج تعاطيها ، بحضور فاطمه احمد الشبينى مدير إدارة الرعاية ، وربيع حجازى مفتش عمل ، وحاضر فيها الدكتور محمد الشافعى من الصندوق ، حيث شارك 40 من العاملين بجمعية تنمية المشروعات الصغيرة وعملاء الجمعية فى الندوة الأولى ، والثانية بحضور 35 من العاملين والمترددين على فرع الجمعية بدمياط ، وذلك فى إطار جهود المديرية لنشر التوعية حول قضايا المجتمع التى تؤثر سلبياً على العمل والانتاج ومخاطرها على الفرد والمجتمع التى تهدد إستقرار العمل وصحة الأفراد ..

وأوضح فتحى التلاوى مدير مديرية العمل بدمياط فى تقريرها للوزير ، أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة نشر التوعية بمخاطر الادمان على الفرد والمجتمع خاصة العمال فى المنشآت حرصاً على تحقيق الاستقرار فى العمل وزيادة الانتاج بالتعاون مع الجهات المعنية ، وأضاف مدير المديرية أن الندوتين تناولت الأضرار الصحية والاجتماعية للمخدرات وأثرها السيئ على الإنتاج وعلي الاقتصاد إضافة إلي زيادة معدل الجرائم ، كما جرى التأكيد على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان ودورة فى مواجهة المشكلة والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.