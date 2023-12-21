وزارة العمل : التوعية بأحكام قانون العمل لعمال شركة بترول بالبحر الاحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة البحر الاحمر نظمت فعاليات ندوة للتوعية لشرح أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنظمة له ، وذلك فى ديار بكر بمدينة رأس غارب بمقر شركة بتروبكر، بحضور عدد 50 من العاملين بالشركة ، تناولت التعريف بالأجازات الاعتيادية والمرضية والاستثنائية وبدل الراحات وتوزيع الأرباح على العاملين ومدى استحقاقهم لهذه الارباح ، وشرح بعض المفاهيم التى تضمنها القانون وأهم المستجدات ، ضمن سلسلة ندوات التوعية التى تقوم بها المديرية بصفة دورية لتوعية العمال فى مختلف قطاعات العمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى العاملة داخل المحافظة تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة ..

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الاحمر ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الندوات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام القانون ومفاهيمه للعاملين بمختلف القطاعات وتوضيح الحقوق والواجبات لكلا طرفى العملية الانتاجية لتعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار ، وأضاف مدير المديرية أن الندوة شارك فيها مديرالموقع، والمستشار القانوني للشركة ، ومدير الموارد،البشرية ،ومدير الحفر ، وعماد رجب مدير إدارة التوجيه الفنى بالمديرية ، وأمل نصر مدير مكتب عمل رأس غارب ، ومنى سيد مفتشة العمل ، حيث بدأت الندوة بكلمة لمدير المديرية أكد للعاملين خلالها مفهوم الأجر والمقصود به فى قانون العمل ، والمقصود بنصيب العامل فى الأرباح، ووجه بأهمية تعيين ذوى الهمم والتأكد من استيفاء نسبة 5% من إجمالى العاملين بالمنشأة ، كما جرى شرح ماهية عقد العمل وأهميته ،وأهم المستجدات فى قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له ، وكيفية التعاطى معها، وأيضا الرد على استفسارات السادة العاملين بالشركة ، والتأكيد على الحفاظ على اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر، وخطة الطوارئ ، وكيفية إعدادها ،وذلك لمواجهة الأزمات والكوارث ..