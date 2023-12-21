انخفاض في درجات الحرارة وغطاء سحابي يحجب الشمس يزيد الإحساس بالبرودة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 11:31 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى 20 درجة مئوية.

وتابعت هيئة الأرصاد : كما يستمر الغطاء السحابى على شمال البلاد الذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى الى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15درجة.