وزارة العمل : إفتتاح برنامج تدريبي لفتيات بورسعيد على مهنة التفصيل والخياطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - إفتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية ،لعدد 45 متدربة ، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، والتى تاتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين ، مع التاكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات و البدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين ..

وأفاد عبدالونيس مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة إحتياجاتهم التدريبية ، والرد على إستفساراتهن ، بحضور الكيميائية منار العوضى مدير المركز ، و المدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ،وهانى عيسى ، ومؤكداًعلى أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وأيضاً دورات الوحدة المتنقلة مجانية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية ..