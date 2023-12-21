وزارة الصحة تكشف 8 طرق للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN1

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 12:32 مساءً - كشف الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العليا لمكافحة كورونا عن 4 طرق مهمة للوقاية من المتحور الجديد لكورونا JN.1 والتى تضمنت..

1- الحصول على تطعيم الجرعات المنشطة للفئات الأكثر تضررا من الإصابة.

2- التطهير المستمر للأيدى والأسطح.

3- التهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

4- الاهتمام بالتغذية الجيدة لرفع الحالة المناعية.

5- مراعاة البقاء فى المنزل عند الإصابة بالمرض.

6- الحرص على الخضوع للفحص حال ظهور أى أعراض، أو مخالطة شخص مصاب بالكورونا أو الأنفلونزا.

7- الحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، قدر الإمكان.

8- الحرص على الآداب التنفسية، أى تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس.