نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة موسم جديد للمشروع القومى للفتاة والمرأة بشباب ورياضة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إدارة برامج التنمية الرياضية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية - الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة، فعاليات التدريب الاسبوعي للمشروع القومي للفتاة والمرأة بمركز شباب الجيزة التابع لإدارة شباب جنوب ومركز شباب السلام التابع لادارة شباب العمرانية.

يهدف المشروع إلى رفع اللياقة البدنية للفتاة والمرأة من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية منها ( كرة اليد - الكاراتيه- تنس الطاولة- الكرة الطائرة - عروض رياضية ) بمشاركة مدربين متخصصين.

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة على أن الإهتمام بالفتيات ورعايتهن وفتح مراكز الشباب لتأهيلهن رياضيًا واجتماعيًا من أولويات الشباب والرياضة بالجيزة وذلك تفعيلًا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الرامية إلى الإهتمام بالفتاة والمرأة رياضيًا وتكثيف الأنشطة الخاصة بهم.

يذكر أن المشروع يستهدف الفئة العمرية من سن 14 عامًا فما فوق، وينفذ التدريب برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

وتوجيهات الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية، إشراف غادة جمال مدير عام القاعدة الشعبية بالوزارة، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، محمد سعد حافظ، مدير إدارة برامج التنمية الرياضية، نادية سلامة منسق المشروع.

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