شكري ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - أكد وزيرا الخارجية سامح شكري والبريطاني ديفيد كاميرون أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وضرورة ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم /الخميس/، في القاهرة.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية، مشددًا على ضرورة تعليق الأعمال العدائية، وقال: "الأوضاع في قطاع غزة غير مقبولة.. ولا يتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني في القطاع، بينهم 8 آلاف طفل، وتدمير 70% من المساكن، واستمرار استهداف المنشآت الصحية".