سفير عمان بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسى بفوزه فى الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - قدم سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبى، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية.

وقال السفير الرحبي "يسرني أن أتقدم بالتهنئة والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، متمنين له الصحة والسلامة والعمر المديد، وتتحقق على يديه طموحات الشعب المصري الشقيق، لمزيد من الإنجازات والتي بدأها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى المسؤولية في مصر، وهي ماثلة اليوم أمام الجميع، والتي نعدها نحن أبناء عُمان إضافة لنا جميعاً نفتخر ونعتز بها".

وأعرب السفير الرحبي عن تطلعه نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين، عُمان ومصر، مزيداً من التطور والنماء في ظل قيادتي البلدين الشقيقين السلطان هيثم بن طارق والرئيس عبدالفتاح السيسي.