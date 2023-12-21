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رئيس منطقة الجيزة الأزهرية يتابع إجراءات توزيع ونقل أسئلة امتحانات نصف العام

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أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور سمير أبو الخير رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، عملية توزيع ونقل أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول لمراحل النقل المختلفة الأزهرية.

جاء ذلك للاطمئنان والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة وتأمين حفظ ونقل الأسئلة، وتوزيعها على اللجان قبل بدء الامتحانات بوقتٍ كافٍ.

وأكد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، على استخدام تطبيق تقنية خرائط GPS للسيارات حتى وصولها إلى مقر اللجان، مشيدا بالجهود المبذولة من مديري الإدارات التعليمية الأزهرية، والمشاركين جميعهم في الحراسات وأفراد الشرطة بمقر مركز الأسئلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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