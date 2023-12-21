اعرف.. جدول الامتحانات بمحافظة الجيزة والشرقية 2023\2024

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أحمد جودة - القاهرة -

تلزم الجهات التعليمية المدارس بنشر مواعيد امتحانات فصل النقل للفصل الدراسي الأول وحصص الشهادة الإعدادية في مكان بارز بالمدرسة، حتى يتمكن الطلاب من فهم موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، ونشرها على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل إدارة. المدارس حتى يتمكن الطلاب من معرفة مواعيد الامتحانات.

ويرصد لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية خلال السطور التالية، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2024، وذلك لجميع مراحل النقل في محافظة الشرقية ومحافظة الجيزة.

اعتمدت محافظة الجيزة مواعيد امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2023/2024 على النحو التالي: -

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 المرحلة الابتدائية:

تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية من الثلاثاء 9 يناير إلى الأربعاء 10 يناير 2024

ويبدأ الصف الرابع والخامس الابتدائي (سنة واحدة، فصل دراسي واحد، مكفوفين)، والصف الرابع والخامس والسادس والسابع (الصم والبكم)، ابتداءً من السبت 6 يناير إلى الخميس 2024 نوفمبر 2024.

والصف السادس من المرحلة الابتدائية (فصل واحد سنويًا للمكفوفين) والصف الثامن (الصم) يوم السبت 13 يناير، وينتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024المرحلة الإعدادية:

تبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية في مدارس محافظة الجيزة لصف الأول الإعدادي (المدارس العامة ومدارس الصم المكفوفين والمدارس المهنية) يوم السبت 6 يناير وتنتهي يوم الاثنين 15 يناير 2024.

يبدأ الصف الثاني من المرحلة الإعدادية (العام، الصم المكفوفين، المهني) يوم الثلاثاء 9 يناير وتنتهي يوم الثلاثاء 16 يناير 2024.

بينما امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 للمرحلة الثانوية

تبدأ امتحانات مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع ستكون خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتى 16 يناير 2024.

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي المكفوفين يبدأ من السبت 6 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 للمرحلة الثانوية العامة

ستبدأ الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين 15 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

يبدأ الصف الثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

اعرف.. جدول الامتحانات بمحافظة الجيزة والشرقية 2023\2024

جدول امتحانات محافظة الشرقية 2023\2024

يستعد الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الشرقية لمواعيد امتحانات نصف العام 2024، حيث أعلنت مديرية تربية محافظة الشرقية الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 والتي تتضمن مواعيد امتحانات نصف العام 2024.

يأتي ذلك بعد أن وافقت الشرقية على امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024. وبحسب مكتب التعليم بمحافظة الشرقية، فإن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام هو 2024 حسب المخطط الزمني.

اعرف.. جدول الامتحانات بمحافظة الجيزة والشرقية 2023\2024

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024... مرحلة النقل بمحافظة الشرقية

ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنطقة الشرقية يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، كما سيبدأ امتحان تحصيل صف النقل بمدارس التعليم الفني وامتحان التحصيل لفئة النقل بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وبحسب خريطة مكتب تعليم المنطقة الشرقية فإن امتحانات منتصف الدراسي للعام 2023\2024 للمرحلة الابتدائية ستبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير 2024 وتنتهي يوم الأربعاء 18 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي في الفترة من 9 إلى 16 يناير 2024

وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي في الفترة من 10 إلى 17 يناير 2024

تبدأ امتحانات الصف السادس الابتدائي في الفترة من 14 إلي 17 يناير 2024

موعد امتحانات الترم الأول 2023-2024 للمرحلة الإعدادية بالشرقية