البيئة: تحديث قواعد بيانات الانبعاثات للحصول على أفضل المعلومات المتاحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 08:34 مساءً - أكدت وزارة البيئة أنه سيتم مراجعة قوائم الانبعاثات الحالية وتحسينها وتعزيزها وتوحيدها من خلال مجموعة من الاستشاريين بالتعاون مع فرق جهاز شئون البيئة التي تقوم بتحديث قواعد بيانات الانبعاثات للحصول على أفضل البيانات المتاحة.

ولفتت وزارة البيئة إلى أن جهاز شئون البيئة في الآونة الأخيرة أكمل عملية جرد للمصادر الحيوية والجيولوجية وأعد تقريرًا أوليًا عن "خريطة الطريق" لتطوير مخزون مصادر الأجهزة المحمولة، وسيقوم خلال الفترة القادمة بتحسين ومراجعة وتقييم النظام الحالي.

وتتضمن تقارير الدراسات السابقة التي أجراها جهاز شئون البيئة مصادر الملوثات التي تم جمعها من مركبات النقل العام (الحافلات كاملة الحجم، الحافلات الصغيرة، الحافلات الصغيرة) والشاحنات المتوسطة والثقيلة، وتم استخدام هذه التقارير لتحديد عوامل الانبعاثات محليًا.

وأشارت وزارة البيئة إلى أننا نحتاج لفهم الفجوات الموجودة ومواءمة الأمور والمعلومات المتاحة مع أفضل الممارسات لتطوير قائمة جرد شاملة، وسد الثغرات وتحسينها وتعزيز البيانات المتاحة مما يؤدي إلى وحدة شاملة ومتسقة داخليا.

وكشف مصدر بـوزارة البيئة أن الوزارة تدرس الاستعانة بشركة استشارية مؤهلة، يشار إليها فيما بعد باسم "الاستشاري" لتقديم الدعم لجهاز شئون البيئة المصري والبنك الدولي من خلال مشروع تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى لتعزيز التخطيط المتكامل الحالي للمناخ وإدارة الجودة للقاهرة الكبرى ودولة مصر ككل.

ولفت المصدر إلى أنه سيكون مطلوب من هذه الشركة التركيز بشكل خاص على مراجعة قائمة الانبعاثات للغازات الدفيئة وملوثات المناخ قصيرة الأمد، ومعايير ملوثات الهواء، وسد أي فجوات في المخزونات الحالية، وتوليفها هذه مع معلومات أخرى، بما في ذلك تطوير جرد الانبعاثات مما يؤدي إلى قاعدة بيانات موحدة مفيدة لتتبع السياسات، وإعداد التقارير الدولية، والتنبؤ بالتشتت لمعالجة تلوث الهواء والتخفيف من آثار المناخ في منطقة الخليج ومصر.

مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

جدير بالذكر أن مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى وتغير المناخ يسعى إلى تقليل انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، أي محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويهدف المشروع بشكل خاص إلى تقليل الانبعاثات التي تساهم في تركيزات تلوث الهواء، مما يؤدي إلى تحسين نوعية الهواء، والتخفيف من تغير المناخ في نفس الوقت.

أنواع الملوثات في مصر

وتشمل ملوثات الهواء PM10 وPM2.5، في حين تشمل ملوثات المناخ كلا من الغازات الدفيئة طويلة الأمد (GHGs) مثل ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى ملوثات المناخ قصيرة الأمد (SLCPs) التي تشمل الكربون الأسود والميثان والعديد من مركبات الكربون الهيدروفلورية قصيرة الأمد.