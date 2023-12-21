نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع مركبات التوك توك وإشغالات المحال والباعة بشارع العريش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بشارع العريش مما ساهمت في تحقيق الانضباط بالشارع.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ حملات مكبرة، لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال، لتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط بالشارع.



كما شدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة

حملات مكبرة بالجيزة