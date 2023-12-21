أكدت على الدور المصري القطري لتجاوز أزمة غزة.. "شوشة" يلتقي وزيرة التعاون الدولي القطرية في العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - التقي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، مساء اليوم، لولوة راشد الخاطر، وزيرة التعاون الدولي القطرية، في مطار العريش الدولي.

وثمن المحافظ الدور الذي تقوم به دولة قطر في تقديم مساعدات الي الاشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب التعاون مع الجانب المصري في احتواء الموقف في غزة.

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر في احتواء الموقف في غزة بالتعاون مع جميع الأطراف، بجانب استقبال وارسال المساعدات الي قطاع غزة واستقبال الجرحي الفلسطينيين.

بدورها ثمنت وزيرة التعاون الدولي القطرية، الجهود المصرية في استقبال المساعدات وإيصالها إلي قطاع غزة، مؤكدة علي أن الجانبين المصري والقطري يعملان سويا من أجل تجاوز هذه الأزمة.

وقالت الوزيرة أن طائرة قطرية وصلت الي مطار العريش الدولي حملت 20 طنًا من المساعدات الغذائية والطبية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية.

أضافت الوزيرة أنه تم تسليم المساعدات الي الهلال الأحمر المصري تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة، لافتا الي ان اجمالي عدد الطائرات التي وصلت الي مطار العريش من دولة قطر بلغت 47 طائرة حملت أكثر من 1500 طنا من المساعدات المتنوعة لقطاع غزة.

أشارت إلي أن هذه المساعدات جاءت في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.