نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سياحة الجيزة تنظم حملة مكبرة على المنشآت المخالفة ودون ترخيص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الإدارة العامة للسياحة بالجيزة، بالتعاون مع حي العمرانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة وكافة إدارات الحي بتنظيم حملة إشغالات مكبرة، وذلك على المنشآت التي تمارس نشاط سياحي دون ترخيص بشارع ناصر الثورة وشارع مدكور وشارع الملك فيصل.

وقامت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المنشآت وقد تم رفع كافة الإشغالات المخالفة.

كما تم التنبيه على أصحاب هذه المنشآت باستيفاء كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وعدم تجاوز معدل الضوضاء للحدود المسموح بها وحظر استخدام الشيشة.

حملة مكبرة لإدارة السياحة بالجيزة

حملة مكبرة لإدارة السياحة بالجيزة

حملة مكبرة لإدارة السياحة بالجيزة