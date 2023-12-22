نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول بعض المتسابقين المشاركين في فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا السبت فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م، تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبرئاسة أ.د/محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقد وصل المتسابقون من دول: موريتانيا وتوجو والإمارات وبلغاريا والكونغو الديمقراطية وغانا، حيث وصل المتسابق/ محمد محمد صالح من موريتانيا، والمتسابق/ زكريا زيان من دولة توجو، والمتسابقة/ فاطمة إبراهيم جاسم الحمادي من دولة الإمارات أبوظبي، والمتسابق/ سمى أمينوف سليموف من دولة بلغاريا، والمتسابق/ تونغونغا بن جمعة سليمان من دولة الكنغو الديمقراطية، والمتسابق/ أنور إبراهيم من دولة غانا.

وقد أعرب المتسابقون عن سعادتهم الغامرة لمشاركتهم في هذه المسابقة العالمية بنسختها الثلاثين، كما أعربوا عن شكرهم لفخامة للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على رعايته لهذه المسابقة، واهتمامه الفريد بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوة وتفسيرًا وتجويدًا وقراءة، مشيدين بما حققته الدولة المصرية من إنجازات في هذا المجال، وبخاصة المقارئ القرآنية التي تجوب ربوع مصر العامرة، وتتم متابعتها عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أرجاء العالم.