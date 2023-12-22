نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 10 أطنان و695 كيلو مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال الاطلاع علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري علي مدار أسبوعين والتي ضمت نتائج الحملات التي تم تنفيذها بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين.

وأوضح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات تمكنت من ضبط عدد (١٠ أطنان و٦٩٥ كجم ) مصنعات لحوم ومفروم وجلود دواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إلى جانب تحرير ١٥ محضر للمخالفين.

وشملت الضبطيات ٩ أطنان لحوم مفروم وجلود ودواجن فاسدة وضبط طن مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي الهرم.

وفي مجال التفتيش علي اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية تم ضبط ٦٩٥ كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالهرم والعجوزة والدقي وأكتوبر والوراق.

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بضرورة التصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.

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