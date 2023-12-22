ضبط تشكيل عصابي من 6 عاطلين في قضايا مخدرات وسلاح ناري بالدقهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 ديسمبر 2023 02:35 مساءً - أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام تشكيل عصابى مكون من 6 عاطلين لـ 4 منهم معلومات جنائية وإثنان منهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضايا "مخدرات – سلاح نارى" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية وإتخاذهم الأراضى الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - 2 بندقية خرطوش - طبنجة - فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش - ميزان حساس - 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.الأجهزة الأمنية تتمكن من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالدقهلية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.. وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.