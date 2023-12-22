نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تثبيت سعر الفائدة.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي استقر اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، ويتفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.
سعر الريال اليوم الجمعة في البنوك
وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.
سعر الريال السعودي في السوق السوداء
يعيش أصحاب السوق السوداء حالة من انهيار وتراجع سعر العملات في السوق السوداء وسقوط سعر صرف الشراء والبيع، حيث إنخفضت أسعار العملات في السوق الموازي، فقد وصل سعر الريال اليوم الجمعة إلى 13 جنية، وكان قبل ذلك قد وصل لـ 15جنيهًا.
قرارات اجتماع البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في 2023
2 فبراير الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
30 مارس الماضي قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، إذ قرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.
18 مايو قرر البنك المركزي تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
22 يونيو، قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.
3 أغسطس قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة 1%؛ ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
21 سبتمبر، قرر البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة دون تغيير، حيث قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي في اجتماعهـا الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
2 نوفمبر الماضي قرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
21 ديسمبر، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.